بتهمة "الإساءة" للبوذية: اعتقال مخرج في بورما

"الفيلم تبلغ مدته 75 دقيقة تقريبًا ويحمل عنوان "لا تتوقع أي شيء" جرى بثه على قناة بوذية على يوتيوب وتيك توك في تموز/يوليو.

اعتقلت السلطات في بورما مخرجًا وكاتبًا سويسريًا بتهمة "الإساءة" للديانة البوذية في أحد أفلامه، وفق بيان للجيش البورمي صدر الجمعة.

ونقلت "أ ف ب"، السبت، عن بيان الفريق الإعلامي للمجلس العسكري في بورما أن ديدييه نوسبومر البالغ 52 عامًا اعتقل في 8 آب/أغسطس بسبب الفيلم "الذي أساء إلى أخلاق وكرامة الرهبان البوذيين".

وأضاف البيان أن الفيلم الذي تبلغ مدته 75 دقيقة تقريبًا ويحمل عنوان "لا تتوقع أي شيء" جرى بثه على قناة بوذية على يوتيوب وتيك توك في تموز/يوليو.

وتابع أن الفيلم يحتوي على مشاهد تظهر فيها "امرأة شابة استخدمت كلمات وقحة ومهينة تطال ثقافة البوذيين وتقاليدهم من خلال الإساءة إلى الفضائل الطيبة للرهبان".

كما ولفت البيان إلى أن 13 آخرين شاركوا في الفيلم "تصرفوا باستهتار (...) للتقليل من أخلاق وكرامة" الرهبان، مضيفًا "سيتم اتخاذ اجراءات فعالة ضد الاشخاص المعتقلين".

من جهة أخرى، لم يذكر البيان ما إذا كان نوسبومر لا يزال محتجزًا، وقد حاولت وكالة "فرانس برس"، يوضّح التقرير، "الاتصال بمسؤولين في السفارة السويسرية في يانغون".

يُذكر أنه في عام 2016 قضت محكمة في بورما بسجن سائح هولندي لمدة ثلاثة أشهر مع الأشغال الشاقة بتهمة "إهانة الدين بعد أن فصل مكبرًا للصوت ينقل خطبة بوذية في وقت متأخر ليلاً"، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية.