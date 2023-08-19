"إيكواس": تمّ تحديد موعد للتدخل العسكريّ المحتمَل في النيجر

انتهى، الجمعة، اجتماع استمر يومين لقادة أركان "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا، لبحث "التدخل العسكري المحتمل في النيجر"، وتم فيه تحديد موعد لتدخل عسكري محتمَل.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، تحديد موعد التدخل العسكري المحتمل في النيجر، دون أن تكشف عنه.

جاء ذلك على لسان مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، الجمعة.

وانتهى، الجمعة، اجتماع استمر يومين لقادة أركان "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا، لبحث "التدخل العسكري المحتمل في النيجر".

وفي ختام الاجتماع قال موسى إنه تم تحديد موعد العملية العسكرية المحتملة التي ستشنها المجموعة في النيجر.

وأضاف: "نحن مستعدون للتدخل في النيجر بمجرد إعطاء الأمر بذلك".