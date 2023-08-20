النيجر: الانقلابيون يحذرون من أي تدخل عسكري ووفد "إكواس" يلتقي بازوم

التقى وفد مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" رئيس النيجر المعزول محمد بازوم في نيامي، كما اجتمعوا مع قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، في إطار محاولة لتجنب تدخل عسكري اتفقت المجموعة على تنفيذه إذا أخفقت الحلول السلمية.

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات، محذرا من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلا على المشاركين فيه.

وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر في خطاب تلفزيوني "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفا أن أي انتقال للسلطة "لن يتجاوز ثلاث سنوات".

لكنه حذر من أنه "إذا شن هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة في الحديقة التي يبدو أن بعض الناس يعتقدونها". وقال أيضا "إكواس تستعد لمهاجمة النيجر من خلال تشكيل جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي"، دون أن يذكر الدولة الأجنبية التي عناها.

أتت هذه التحذيرات، فيما التقى وفد مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" رئيس النيجر المعزول محمد بازوم في نيامي، كما اجتمعوا مع قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، في إطار محاولة لتجنب تدخل عسكري اتفقت المجموعة على تنفيذه إذا أخفقت الحلول السلمية.

وقال رئيس نيجيريا الأسبق عبد السلام أبو بكر، الذي يترأس وفد إيكواس "لقاءاتنا في نيامي كانت مهمة جدا، ويمكن أن تشكل منطلقا لحل الأزمة".

وكان مسؤول رفيع في إيكواس أعرب عن تفاؤله بقبول المجلس العسكري التحاور مع المجموعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في إيكواس قوله إن بازوم "معنوياته مرتفعة"، لكنه لا يزال يفتقر إلى التيار الكهربائي.

وبازوم محتجز في القصر الرئاسي منذ الإطاحة به في انقلاب 26 تموز/يوليو الماضي، لكن إيكواس وقوى غربية تصر على أنه ما زال الرئيس الشرعي وتدعو للإفراج عنه فورا وإعادته للسلطة.

وتثير ظروف احتجاز بازوم قلق المجتمع الدولي والكثير من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وقد صدرت دعوات منتظمة الى الإفراج عنه.

وتأتي هذه الوساطة الدبلوماسية غداة إعلان المنظمة الإقليمية استعدادها لاستخدام القوة لإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر.

وأعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، أن هدف هذه البعثة هو "الاستمرار في اتباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري".

وما زالت إكواس تمنح الأولوية للدبلوماسية، رغم إعلانها أنها "مستعدة للتدخل" العسكري لإعادة النظام الدستوري بالقوة.