إيران: تبادل السجناء مع أميركا قد يستغرق شهرين

الخارجية الإيرانية تقول إن الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين، فيما أعلنت وكالة كوريا الجنوبية، أن أصولا إيرانية مجمدة لدى سيول جرى تحويلها للبنك المركزي السويسري، منذ أسبوع الماضي، لتبديلها بعملات أخرى وتسليمها إلى طهران.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن إجراءات الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين، وذلك في تصريحات صدرت عن الناطق باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، الإثنين.

وقال كنعاني: "أعلنت السلطات المعنية إطارا زمنيا محددا وستستغرق هذه الاجراءات شهرين على الأكثر".

وتوصلت طهران وواشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الإثنين أن الأصول الإيرانية المجمدة في البلاد، جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي، لتبديلها بعملات أخرى وتحويلها إلى إيران.

وقالت إيران إن واشنطن ستفرج أيضا عن بعض الإيرانيين من السجون الأميركية.

وقال محامي أحد الأميركيين المحتجزين إن إيران سمحت لأربعة مواطنين أميركيين بالانتقال من سجن إيفين بطهران، إلى الإقامة الجبرية في أحد الفنادق. وكان أميركي خامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" حينها، فإن "الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت الوكالة: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي".

وفي السياق، قال متحدث وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، إن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لا يمكن استخدامها إلا للأغراض الإنسانية من جانب إيران.

وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيلـ في تصريحات لصحافيين في البيت الأبيض، أن الأموال كانت متاحة دائما لإيران للاستخدام الإنساني.

وأضاف أن "السماح لإيران باستخدام تلك الأموال لأغراض إنسانية، يتماشى مع السياسات الأمريكية الراسخة لضمان أن عقوباتنا لا تمنع تدفق السلع والخدمات الإنسانية إلى عامة الناس".