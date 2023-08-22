كوريا الشمالية تبلغ اليابان اعتزامها إطلاق قمر صناعي

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن بيونغ يانغ أخطرت اليابان بالتخطيط لإطلاق الصاروخ، مضيفا أنه أصدر تعليمات لحكومته بالعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى لحض كوريا الشمالية على إلغاء الإطلاق.

أبلغت كوريا الشمالية اليابان أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت الحكومة اليابانية صباح اليوم الثلاثاء، بعد أقل من ثلاثة أشهر على محاولة مماثلة فاشلة لبيونغ يانغ انتهت بسقوط قمر صناعي عسكري في البحر.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن بيونغ يانغ أخطرت اليابان بالتخطيط لإطلاق الصاروخ، مضيفا أنه أصدر تعليمات لحكومته بالعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى لحض كوريا الشمالية على إلغاء الإطلاق.

وقال خفر السواحل الياباني إن "إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي" سيتم في الفترة ما بين 24 و31 آب/أغسطس، مع تحديد ثلاث مناطق معرضة للخطر هي البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي والمياه شرق جزيرة لوزون الفيليبينية.

وكانت بيونغ يانغ قد حاولت في أيار/مايو، وضع ما وصفته بأنه أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في مدار حول الأرض، لكن الصاروخ الذي يحمله سقط في البحر بعد دقائق على إطلاقه.

وقالت كوريا الشمالية إنها طورت قمر التجسس الصناعي، بهدف تحقيق توازن ضروري مع التواجد العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، نددت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بما وصفته "الطابع العدواني" لمناورات "درع الحرية أولتشي" الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة التي بدأت الإثنين.

وحذرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تعليق لها من أنه إذا تضمنت المناورات العسكرية "استفزازا نوويا"، فإن احتمال "نشوب حرب نووية حرارية في شبه الجزيرة الكورية سيصبح أكثر واقعية".

ودانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي حينذاك، باعتباره انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على الدولة النووية المعزولة استخدام تقنيات الصواريخ البالستية.

وأشار محللون إلى أن هناك تقاطعا تقنيا إلى حد كبير بين الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وتلك التي تطلق إلى الفضاء.

وجعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تطوير اقمار صناعية مخصصة للتجسس أولوية قصوى.

وكانت هيئة الاستخبارات في كوريا الجنوبية قد أبلغت لجنة برلمانية الأسبوع الماضي أن بيونغ يانغ تتحضر لإطلاق قمر صناعي إما أواخر آب/أغسطس، أو أوائل أيلول/سبتمبر، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.

ومن المقرر وفق الوكالة أن يتم الإطلاق قبل الذكرى الـ 75 لتأسيس كوريا الشمالية في 9 أيلول/سبتمبر، وفقا لوكالة يونهاب.

واستدعى تحطم القمر الصناعي في أيار/مايو، في البحر عملية كورية جنوبية معقدة لانتشاله استغرقت 36 يوما وشارك فيها أسطول من سفن الإنقاذ والغواصين.

وقام خبراء أميركيون وكوريون جنوبيون بتحليل الأجزاء المستردة، حيث أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لاحقا أن القمر الصناعي لا جدوى عسكرية له.