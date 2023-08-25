روسيا: العثور على جثث القتلى العشرة جراء تحطم طائرة بريغوجين

عثرت روسيا على جثث القتلى العشرة الذين كانوا على متن طائرة بريغوجين، فيما تجري فحوصا جينية لتحديد هويتهم.

من مكان سقوط الطائرة (أ ب)

أعلن المحققون الروس مساء الجمعة العثور على جثث القتلى العشرة الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية على "تلغرام"، إنه "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".

ومنذ تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية الأربعاء وتأكيد السلطات مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها بينهم بريغوجين، سرت تكهّنات وتحليلات بأن زعيم المجموعة الذي كان مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تمرده المسلح في حزيران/يونيو، قد يكون ضحية عملية اغتيال دبّرها الكرملين ثأرا على تحديه لسلطة الرئيس الروسي.

ونفى الكرملين الجمعة ضلوعه في الحادث، معتبرا أن ذلك "كذب محض".

ولم يكشف المحققون الفرضيات التي يعملون عليها أو الأسباب المحتملة للحادث، والتي قد تشمل زرع قنبلة على متن الطائرة أو إصابتها بصاروخ أرض - جو أو ارتكاب ربانها خطأ.

وأكد بوتين الخميس أن التحقيق في الحادث "سيستغرق بعض الوقت"، لكن "سيتم المضي به حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك".