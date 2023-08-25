فيضانات تغرق الأنفاق المؤدية إلى مطار ديترويت وإنقاذ في أوهايو ولاس فيغاس

أنقذت الشرطة 10 أشخاص في ليكوود بولاية أوهايو، على جزء من الطريق السريع 90، بعد أن علقت سياراتهم في المياه. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

غمرت الأمطار الغزيرة طريقا سريعا في ولاية أوهايو، حيث تم إنقاذ أشخاص من سياراتهم، فيما غمرت المياه قطاع لاس فيغاس وأغلقت صالة مطار مزدحمة بضواحي ديترويت.

وقال مسؤولون إن مناطق من جنوب شرق ميشيغان تعرضت لأمطار تجاوزت 5 بوصات بحلول صباح أمس الخميس، ما أدى إلى فيضانات في الشوارع بمنطقة ديترويت، بما فيها الأنفاق المؤدية إلى مطار ديترويت متروبوليتان.

وأعلنت الشرطة أنه تم إنقاذ 10 أشخاص في ليكوود بولاية أوهايو، على جزء من الطريق السريع 90 مساء الأربعاء، بعد أن علقت سياراتهم في المياه. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وسقط ما يصل إلى 8 بوصات من الأمطار على شمال وسط ولاية أوهايو.

وفي لاس فيغاس، يقول مسؤولون إنهم استجابوا لنداءات استغاثة بعد أن تسببت عاصفة سريعة الحركة في حدوث فيضانات.