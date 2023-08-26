النيجر: مذكرة مغادرة البلاد وجهت فقط لسفير فرنسا

الوكالة الفرنسية اضطرّت إلى التراجع عن الأخبار التي نشرتها بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة".

نفى المجلس العسكري في النيجر أن يكون قد دعا سفراء عدة دول إضافية إلى مغادرة البلاد، وأكد أنه طلب فقط من السفير الفرنسي المغادرة.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله إن وزارة خارجية النيجر أبلغت الحكومة الأميركية بأن "صور الرسائل المتداولة عبر الإنترنت والتي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأميركيين لم تصدرها الوزارة".

وأضاف المتحدث، تعليقًا على ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية حول مهلة الـ48 ساعة التي منحتها النيجر للسفيرة الأميركية لمغادرة البلاد: "لم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأميركية".

من جهتها، أوضحت الوكالة الفرنسية، لاحقًا، أنها "اضطرّت إلى التراجع عن الأخبار، التي سبق نشرها، حول دعوة المجلس العسكري بالنيجر سفراء دول غربية إلى مغادرة البلاد، بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة".

بيان وزارة الخارجية في النيجر..!

وكانت الوكالة الفرنسية قد نشرت أن "العسكريين الذين استولوا على السلطة في نيامي"، أمهلت السفير الأميركي في النيجر، الجمعة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بُعيد صدور مهلة مماثلة أعطيت لسفراء فرنسا وألمانيا ونيجيريا.

وذهبت الوكالة الفرنسية حد القول في خبرها إنه "نظرًا إلى رفض سفير الولايات المتحدة في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة، الجمعة، و"تصرّفات أخرى من الحكومة الأميركية تتعارض مع مصالح النيجر"، قرّرت السلطات "سحب موافقتها على اعتماد" السفير الأميركي و"الطلب منه مغادرة الأراضي النيجريّة خلال مهلة 48 ساعة".

ألمانيا

كما ونقلت "أ ف ب" أن العسكريين أمهلوا، كذلك، في طلب مماثل سفير ألمانيا في النيجر 48 ساعة لمغادرة البلاد، بُعيد طلبهم من سفير فرنسا المغاردة.

وكررت وكالة "أ ف ب" نقلاً عن ما قالت إنه بيان لوزارة الخارجية في النيجر: "نظرًا إلى رفض سفير ألمانيا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرّفات أخرى من الحكومة الألمانيّة تتعارض مع مصالح النيجر"، قرّرت السلطات "سحب موافقتها على اعتماد (السفير) أوليفييه شناكنبيرغ "والطلب منه مغادرة الأراضي النيجريّة خلال مهلة 48 ساعة".

فرنسا

وفي السياق، يُشار إلى أن فرنسا رفضت مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.