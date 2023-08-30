إيران توقف نشاط لاعب رفع أثقال بعد مصافحته رياضيا إسرائيليا

أعلن "اتحاد رفع الأثقال منع الرياضي مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد وإقالة رئيس وفد المسابقة حميد صالحينيا"، وفق ما نقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء.

أوقفت السلطات الإيرانية نشاط لاعب رفع أثقال بعد مصافحته رياضيًا إسرائيليًا خلال مسابقة في بولندا.

وأعلن "اتحاد رفع الأثقال منع الرياضي مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد وإقالة رئيس وفد المسابقة حميد صالحينيا"، وفق ما نقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء.

صافح المخضرم مصطفى رجائي (40 عاما) لاعب رفع الأثقال الإسرائيلي، ماكسيم سفيريسكي، السبت، بعدما وقفا على منصة التتويج في بطولة العالم (الماسترز) في فيليتشكا ببولندا.

ولا تعترف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإسرائيل وتحظر أي اتصال بين الرياضيين الإيرانيين والإسرائيليين.

وبحسب وكالة إرنا، فإن الربّاع مصطفى رجائي "تجاوز الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية" في حين أن الوفد الإيراني "أرسل بدعم من الاتحاد".

هذا العضو السابق في المنتخب الوطني مثل بلاده خصوصا في بطولة آسيا لرفع الأثقال عام 2015 في تايلاند.

وفي عام 2021، حثّ المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، الرياضيين على "عدم مصافحة ممثل النظام الإجرامي (الإسرائيلي) للحصول على ميدالية".

وتجنّب الرياضيون الإيرانيون لأعوام مقابلة الإسرائيليين في المنافسة من خلال استبعاد أنفسهم أو تقديمهم شهادات طبية بعدم اللياقة البدنية.

وقد غادر نجم الشطرنج، الشاب علي رضا فيروزجا، إيران بعدما منعه الاتحاد من اللعب في بطولة العالم عام 2019 خوفا من مواجهة لاعب إسرائيلي. وقد حصل فيروزجا على الجنسية الفرنسية، وصار يمثل هذا البلد في المسابقات الدولية.

على صعيد متصل، أوقف رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل، الأحد، بعد الإعلان عن لقاء سري جمعها بنظيرها الإسرائيلي خلال زيارة إلى روما.