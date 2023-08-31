اعتقال شخصين وضبط 15 طنًّا من المواد المخدّرة و المكوّنات الكيميائيّة في بغداد

قال المتحدث الرسمي باسم مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بلال صبحي: "بجهد استخباراتي وبالتعاون مع نقابة الصيادلة"، تمكّنت القوات من "ضبط 15 طنا من المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائة التي تدخل في صناعة المواد المخدرة وكذلك أدوية مهرّبة غير مسجّلة في

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، أنها ضبطت في منزل في بغداد 15 طنا من المواد المخدرة، والمكونات الكيميائية المستخدمة في صناعة مادة الكريستال ميث، والكبتاغون، وهي مواد تزايد استهلاكها في السنوات الأخيرة في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بلال صبحي: "بجهد استخباراتي وبالتعاون مع نقابة الصيادلة"، تمكّنت القوات من "ضبط 15 طنا من المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائة التي تدخل في صناعة المواد المخدرة وكذلك أدوية مهرّبة غير مسجّلة في وزارة الصحة".

وردا على سؤال، أكد العقيد أن هذه السلائف الكيميائة تدخل في صناعة الكريستال ميث والكبتاغون.

وحصلت عملية الضبط في منزل في حي القادسية الراقي في الكرخ، الجزء الغربي لنهر لدجلة. وأوضح المسؤول أنه تمّ "اعتقال اثنين من المشتبه بهم وتقديمهم أمام العدالة".

وتعلن السلطات العراقية بانتظام عن ضبط حبوب الكبتاغون التي تأتي في أغلب الأحيان من سورية المجاورة حيث تحوّل إنتاجها إلى صناعة حقيقية موجّهة بشكل خاص إلى أسواق الخليج. وتعتبر السعودية إحدى الدول الرئيسية المستهلكة لها.

وكان العراق في الأصل بلد عبور لطرق المخدرات، وقد تحوّل الى سوق رائجة في استهلاك المخدرات في السنوات الأخيرة، خصوصا الكبتاغون والكريستال ميث.

وأعلن القضاء العراقي مطلع آب/ أغسطس الماضي إلقاء القبض على مهرب بحوزته 35 كيلوغراما من مادة الأفيون وأكثر من نصف مليون قرص كبتاغون.