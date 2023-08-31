جنوب إفريقيا: 63 قتيلا على الأقلّ إثر حريق في جوهانسبرغ

أكد مسؤول أن "هناك حتى الآن 63 قتيلا، و43 شخصا مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية"، مضيفا أنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ، اليوم الخميس، إلى 63 شخصا، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة.

وأصيب العشرات، بعضهم يعاني استنشاق الدخان، ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات محلية، وفق ما أوضح الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ، روبرت مولودزي.

(Getty Images)

وأضاف مولودزي: "هناك حتى الآن 63 قتيلا، و43 شخصا مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية".

وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى، فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

(Getty Images)

وتابع مولودزي: "نتحرك طابقا تلو الآخر لانتشال الجثث"، مضيفا أنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.

وقال مولودزي إن المبنى يقع في حي فقير في ما كان يشكل في السابق منطقة أعمال في المركز الاقتصادي بجنوب إفريقيا.

وأضاف أن "كثرا" ربما احتجزوا في الداخل عندما اندلع الحريق، معربا عن اعتقاده أن بعضهم كانوا يسكنون المبنى بشكل غير قانوني.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى الذي بدت نوافذه محترقة.