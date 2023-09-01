إحباط هجوم جديد بمسيّرة في منطقة موسكو

أحبطت روسيا، اليوم الجمعة هجوما ليليا جديدا بمسيرة في منطقة موسكو، بحسب ما أفاد رئيس بلدية العاصمة، سيرغي سوبيانين، بدون أن يذكر وقوع ضحايا أو أضرار.

وأعلن سوبيانين عبر "تليغرام" أن "قوات الدفاع الجوي قرب ليوبيرتسي (ضواحي شرق موسكو) أحبطت محاولة جديدة لتوجيه مسيّرة" إلى موسكو.

وأضاف: "لم تسجل إصابات ولا أضرار بحسب المعلومات الأولية"، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ انتشرت في الموقع.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة الهجمات بواسطة مسيّرات ضد الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ أوائل حزيران/ يونيو.

وكانت روسيا قد أعلنت تدمير مسيّرة أوكرانية، أمس الخميس، في منطقة موسكو، في هجوم لم يوقع ضحايا بحسب سوبيانين.

ودُمرت مسيرات خلال الصيف فوق حي الأعمال في موسكو، كما أُسقطت مسيّرتان قرب الكرملين في أيار/ مايو.

في منطقة كورسك المحاذية لروسيا، أعلن الحاكم رومان ستاروفويت الجمعة عبر تلغرام أن "مسيّرتين أوكرانيتين" استهدفتا مدينة كورتشاتوف ملحقة أضرارا بمبنى إداري ومبنى سكني، بدون إعطاء المزيد من المعلومات.

كما أسقطت مسيّرة في منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا بدون التسبب بضحايا أو أضرار، وفق ما أورد الحاكم ألكسندر بوغوماز في وقت متأخر مساء الخميس عبر "تليغرام".