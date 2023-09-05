قتلى في فيضانات ضربت اليونان وتركيا وبلغاريا

في اليونان، حظرت الشرطة حركة المرور في بلدة فولوس بوسط البلاد ومنطقة بيليون الجبلية القريبة وجزيرة سكياثوس السياحية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة شخص واحد.

من الفيضانات في اليونان (أ ب)

ضربت عواصف مطيرة شديدة اليونان وتركيا وبلغاريا المجاورة الثلاثاء، مما أدى إلى فيضانات تسببت في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، من بينهم اثنان من المصطافين جرفهما سيل اجتاح موقع تخييم في شمال غرب تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن أربعة أشخاص آخرين فقدوا بعد أن اجتاحت الفيضانات موقع المخيم في ولاية قرقلر إيلي بالقرب من الحدود مع بلغاريا. وقال إن نحو 12 من المصطافين كانوا في الموقع عندما وقعت الفيضانات.

وقال على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم "تويتر" إن فرق البحث عثرت على جثتين. وأضاف أن "جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين (الأربعة) مستمرة دون انقطاع".

وفي اليونان، حظرت الشرطة حركة المرور في بلدة فولوس بوسط البلاد ومنطقة بيليون الجبلية القريبة وجزيرة سكياثوس السياحية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة شخص واحد، وتسببت في فيضانات وصل ارتفاعها إلى مستوى الفخذ في الشوارع وجرفت السيارات.

وقالت إدارة الإطفاء إن رجلا قتل بالقرب من فولوس عندما انهار جدار وسقط عليه. وتم الإبلاغ عن فقدان خمسة أشخاص، ربما جرفتهم مياه الفيضانات.

وقال وزير الحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، إنه من المتوقع أن تتراجع العواصف بعد منتصف نهار الأربعاء، وحث السكان في المناطق المنكوبة على البقاء في منازلهم.

وحذر كيكيلياس من أنه من المتوقع أن يشتد هطول الأمطار في وقت لاحق من الثلاثاء وصباح الأربعاء مرة أخرى بعد فترة راحة قصيرة خلال الليل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن منطقة بيليون قد تتعرض لحوالي 6.5 إلى 7 سنتيمترات (2.5 إلى 2.8 بوصة) من الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء، في حين من المتوقع أن يتراوح هطول الأمطار من 5 إلى 6 سنتيمترات في مدينة كارديتسا بوسط البلاد. وأشارت إلى أن متوسط هطول الأمطار السنوي في منطقة أثينا يبلغ حوالي 40 سم.

وفي بلغاريا، قال رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف إن شخصين لقيا حتفهما وفقد ثلاثة آخرون بعد أن تسببت عاصفة في فيضانات على الساحل الجنوبي للبحر الأسود.