هجوم بمسيرات أوكرانية على موسكو وروسيا تقصف موانئ أوديسا

قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، عبر تليغرام، إنه لم تقع أي إصابات وفق المعلومات الأولية، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو.

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة إسترا بموسكو ومنطقة كالوغا في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، فيما اعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 طائرة روسية مسيرة كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المسيرات الأوكرانية التي تم إسقاطها كانت تستهدف العاصمة موسكو.

وأفادت الوزارة عبر تطبيق تليغرام، بأنها دمرت مسيّرة كانت تحلق فوق منطقة كالوغا، فوق منطقة أقرب إلى موسكو هي إسترا، بينما دمرت الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي، في حين دمرت الثالثة فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، عبر تليغرام، إنه لم تقع أي إصابات وفق المعلومات الأولية، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيّرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو.

وأكد سوبيانين أن أضرارا لحقت بمنطقة استرينسكي "نتيجة تساقط حطام" الطائرة، وأن أجهزة خدمات الطوارئ "تعمل على إزالة الحطام".

وأضاف أن الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها في منطقة زافيدوفو بمنطقة تفير "كانت تحلق باتجاه موسكو"، مؤكدا أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".

وتعرضت منطقة موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا للسلطات الروسية.

وفي الجانب الأوكراني، اعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية17 طائرة روسية مسيرة كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا.

وقال حاكم أوديسا إن الهجوم أسفر عن تدمير مخازن للحبوب ومنشآت إنتاجية في "ميناء إسماعيل"، وهو أحد ميناءين رئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب.

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن أوكرانيا تستغل موانئها في البحر الأسود لتصنيع المسيّرات وشن هجمات على البنية التحتية الروسية، مؤكدا أن القوات الروسية ستواصل استهداف هذه المنشآت.