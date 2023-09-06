خلال زيارة بلينكن: واشنطن تعلن إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

أعلنت واشنطن أنها ستزود أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب ضد الدبابات والمركبات المدرعة، وذلك أثناء زيارة بلينكن لكييف ولقائه بزيلينسكي.

أعلن البنتاغون الأربعاء أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وأوضح البنتاغون في بيان أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالي 1,7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة.

لكنّ اليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وجاء إعلان البنتاغون خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى كييف والتي لم يعلن عنها مسبقا، حيث قال الأخير إنّ بلاده "ستبذل قصارى جهدها" لدعم أوكرانيا فيما تواصل هجومها المضادّ ضدّ روسيا.

وقال بلينكن إنّ "الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها (...) واليوم، نعلن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار"، معتبرا أنّ "المساعدات الأميركية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر".

وتأتي تصريحات بلينكن بعد ساعات من إعلان مسؤولين أوكرانيين أنّ ضربة مدفعية روسية على سوق في شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل 16 مدنيا على الأقلّ.

وأضاف بلينكن مخاطبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "طلب مني الرئيس (جو) بايدن المجيء لأجدّد تأكيد دعمنا، ولضمان أنّنا نبذل أقصى الجهود".

وأضاف "نرى بوضوح التقدّم المهمّ الذي يتمّ إحرازه الآن في الهجوم المضادّ وهذا مشجّع للغاية".

وكان زيلينسكي قد حذّر خلال استقباله بلينكن من "شتاء صعب" ينتظر أوكرانيا.

وقال "هناك شتاء صعب أمامنا. لكنّنا سعداء لأنّنا لسنا لوحدنا خلال هذا الشتاء. سنجتازه سويّا مع شركائنا"، مبديا شكره للولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده في قطاع الطاقة الذي تعرض العام الماضي لضربات روسية ممنهجة.

وفي السياق، دان البيت الأبيض الأربعاء "الهجمات الوحشية" الأخيرة التي شنتها القوات الروسية على أوكرانيا، ولا سيما القصف المدفعي الذي استهدف سوقا تجارية في شرق هذا البلد وأوقع 16 قتيلا على الأقل.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، كارين جان – بيار، إن "هذه الهجمات الوحشية التي تشنها روسيا تؤكد الحاجة إلى مواصلة دعم الشعب الأوكراني في الدفاع عن أراضيه".