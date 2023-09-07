الكرملين يندد بقرار واشنطن نقل أصول روسية مجمّدة إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي معلقا على القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال زيارة إلى كييف "تلقينا ذلك بصورة سلبية تماما" معتبرا "غير قانوني مصادرة أو حجز" أي أصول روسية "سواء عامة أو

ندد الكرملين، الخميس، بقرار الولايات المتحدة نقل أصول روسية مجمدة بقيمة 5,4 مليون دولار إلى أوكرانيا، معتبرا ذلك "غير قانوني".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي معلقا على القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال زيارة إلى كييف "تلقينا ذلك بصورة سلبية تماما" معتبرا "غير قانوني مصادرة أو حجز" أي أصول روسية "سواء عامة أو خاصة".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الخميس، إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى، واثنتان في مقاطعة روستوف.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تيليغرام: "في السابع من أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 3:00 فجرا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديدا مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.