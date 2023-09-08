الجيش الأميركي يعيد تمركز قواته في النيجر في إجراء "احترازي"

اتخذت البنتاغون قرارا بإعادة تمركز بعض القوات والعتاد داخل النيجر وسحب عدد صغير من الأفراد غير الأساسيين "من باب الحذر الزائد"، وذلك في أول تحرك عسكري أميركي كبير في النيجر منذ انقلاب تموز.

أعلن البنتاغون، مساء أمس، الخميس، أن الولايات المتّحدة باشرت تنفيذ عمليّة إعادة تموضع لقوّاتها في النيجر، في إجراء "احترازيّ".

وقالت المتحدّثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إنّ وزارة الدفاع الأميركيّة "تُجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوّية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوّية 201 في أغاديز" الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجريّة.

وأضافت "ليس هناك أيّ تهديد آني لموظّفينا أو أعمال عنف على الأرض"، مشدّدة على أنّ الخطوة مجرّد "إجراء احترازي".

وقالت إنّ "مجموعة صغيرة" ستبقى في قاعدة نيامي بعد عمليّة النقل الجارية حاليًّا.

ولفتت المتحدّثة إلى أنّ "بعض الموظّفين والمقاولين غير الأساسيّين" غادروا النيجر منذ أسابيع.

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، أطاح الجيش بالرئيس محمد بازوم ووضعه وعائلته قيد الإقامة الجبريّة في القصر الرئاسي.

وثمّة 1,100 عسكري أميركي في النيجر حاليًّا مهمّتهم الأساسية قتال الجماعات الجهاديّة النشطة في هذه المنطقة.

وسبق لباريس أن أقرّت بأنّ ثمّة "تبادلات" تجري بين الجيشَين النيجري والفرنسي بشأن انسحاب "عناصر عسكريّين فرنسيّين" من النيجر.

لكنّ سينغ أوضحت أنّه "لا توجد صلة" بين تحرّكات القوّات الأميركيّة و"ما يفعله الجيش الفرنسي في الوقت الحالي".

وقالت إنّ الولايات المتحدة تأمل بأن "تستمرّ المناقشات الدبلوماسيّة وبأن يتمّ (إيجاد) حلّ للوضع في النيجر بطريقة دبلوماسيّة".