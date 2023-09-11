أوكرانيا تحض ألمانيا على تسليمها صواريخ "تورس" بعيدة المدى

قال كوليبا "نحترم إجراءاتكم لكن من خلال كل ما نعرفه عن ’تورس’، فلا يوجد أي مبرر موضوعي لعدم القيام بالخطوة"، في إشارة إلى قرار برلين بشأن تسليم الأسلحة.

حضّ وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الإثنين برلين على تزويد بلاده بصواريخ "تورس" البعيدة المدى خلال زيارة مفاجئة قامت بها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف.

وتعهّدت بيربوك تقديم دعم ثابت لأوكرانيا وأشادت بالتقدّم الذي حققته الأخيرة باتّجاه عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن كوليبا شدد أن على ألمانيا تسريع إصدار قرار بشأن تسليم الصواريخ.

وأفاد في مؤتمر صحافي مشترك مع بيربوك "لا أفهم سبب هدرنا للوقت.. كان بإمكاننا تحقيق المزيد وإنقاذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين لو كانت لدينا (صواريخ) تورس".

وأطلقت القوات الأوكرانية هجوما مضادا ضد المواقع الروسية في حزيران/يونيو، لكن التقدّم كان بطيئا.

وناشدت كييف حلفاءها الغربيين تزويدها بمقاتلات وصواريخ يمكنها ضرب أهداف أعمق ضمن الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.

وقال كوليبا "نحترم إجراءاتكم لكن من خلال كل ما نعرفه عن ’تورس’، فلا يوجد أي مبرر موضوعي لعدم القيام بالخطوة"، في إشارة إلى قرار برلين بشأن تسليم الأسلحة.

وسلّمت ألمانيا التي تعد داعما سياسيا وعسكريا رئيسيا لأوكرانيا مدرعات "ليوبارد 2" وأنظمة دفاع جوي لكييف.

وفي ما يتعلّق بـ"تورس" قالت بيربوك "كما هو الحال بالنسبة لعمليات تسليم الأسلحة السابقة التي قمنا بها، يجب حل جميع هذه المسائل".

وفي رابع زيارة تقوم بها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير، قالت بيربوك إن ألمانيا "لن تدخر جهدا لدعم أوكرانيا".

وزوّدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا أوكرانيا بصواريخهما البعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" و"سكالب" والتي تشدد كييف على أهميتها لتعطيل خطوط الإمداد الروسية.

واعتُبر مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي محور نقاش رئيسي بين الدبلوماسيين الأوكرانيين والأوروبيين.

وباتت أوكرانيا العام الماضي مرشحة رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتأمل هذا العام أن تبدأ مفاوضات رسمية لتعزيز موقفها.

وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة الألمانية إلى أن أوكرانيا حققت بالفعل "تقدما جيدا" في بعض المجالات بينها الاصلاحات القضائية، لكنها رأت أنه لا يزال أمام كييف "طريق تقطعه" في مكافحة الفساد.

وجددت "دعم ألمانيا الراسخ لأوكرانيا في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".