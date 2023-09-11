إيران متفائلة حيال تنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن قريبا

تفاؤل إيراني إزاء إمكانية تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن "في المستقبل القريب"؛ في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذا الملف غير مرتبط بالإفراج المرتقب عن أصول طهران المجمدة البالغة ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن بلاده متفائلة حيال تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن "في المستقبل القريب".

وأضاف المتحدث الإيراني أن أصول طهران المجمدة البالغة ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية سيتم الإفراج عنها في الأيام المقبلة.

لكن كنعاني قال إن المسألتين ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن تحويل الأموال الإيرانية إلى بنوك في قطر هذا الأسبوع، سيؤدي إلى ترتيبات مُعدة بعناية يغادر بموجبها ما يصل إلى خمسة مواطنين أميركيين مزدوجي الجنسية إيران.

وبحسب المصادر، سيعود عدد مماثل من السجناء الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة إلى بلدهم.

وكخطوة أولية، أطلقت إيران في العاشر من آب/ أغسطس سراح أربعة مواطنين أميركيين من سجن "إيفين" في طهران، ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية، لينضموا إلى مواطن خامس كان بالفعل خاضغا للإقامة الجبرية.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذا الإجراء بأنه الخطوة الأولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم إلى وطنهم.

وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن رعاياها المحتجزين في الولايات المتحدة. وقال مصدر قضائي إيراني إن هناك ما لا يقل عن 12 سجينا إيرانيا تحتجزهم الولايات المتحدة بشكل رئيسي بسبب "خرق العقوبات الأميركية على إيران".