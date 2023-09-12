الزعيم الكوري الشمالي يصل روسيا للقاء بوتين

أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن اعتقادها أن الزعيم الكوري الشمالي، دخل روسيا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، على متن قطاره الخاص المصفح، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس بوتين.

أفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية صباح اليوم الثلاثاء، أن قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دخل الاراضي الروسية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن اعتقادها أن الزعيم الكوري الشمالي، دخل روسيا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، على متن قطاره الخاص المصفح، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس بوتين.

وقال بيان لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية "تعتقد وزارة الدفاع الوطني أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل روسيا في وقت مبكر هذا الصباح مستخدما قطارا خاصا"، وذلك في أعقاب تأكيد وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية والكرملين لأولى رحلات كيم خارج البلاد منذ أربع سنوات.

ويعتقد الخبراء أن الاجتماع المرتقب في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، قد يركز على صفقة أسلحة فيما يعتقد أن بوتين يسعى للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية للحرب الذي يشنها في أوكرانيا.

وكانت آخر زيارة قام بها كيم إلى الخارج عام 2019 إلى فلاديفوستوك أيضا لحضور قمته الأولى مع بوتين بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وروسيا الحليف التاريخي لبيونغ يانغ، داعم أساسي للدولة المعزولة منذ عقود وتعود العلاقات بينهما إلى تأسيس كوريا الشمالية قبل 75 عاما.

وأشاد بوتين في تموز/يوليو بـ"دعم بيونغ يانغ الراسخ للعمليات العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا".

وتعد كوريا الشمالية وزعيمها كيم من أشد الداعمين لغزو موسكو لأوكرانيا.

وتخشى دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة، من أن بيونغ يانغ قد تلجأ الى تزويد روسيا بصواريخ وقذائف.

وستستضيف فلاديفوستوك "المنتدى الاقتصادي الشرقي" حتى الأربعاء.