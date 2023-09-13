قمة بوتين كيم: روسيا ستساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية

يجري الزعيمان محادثات بشأن "العلاقات التجارية" و"الشؤون الدولية" في القاعدة الفضائية، وفق وكالات أنباء روسية. ويرافق كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم المارشال بالجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون، ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.

محادثات مزمعة قد تفضي إلى صفقة أسلحة (Getty Images)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، صباح اليوم الأربعاء، إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية، قبل محادثات مزمعة قد تفضي إلى صفقة أسلحة.

وتصافح الزعيمان في القاعدة على ما أظهر فيديو بثه الكرملين. وقال الكرملين في بيان إن "الزعيمين تفقدا ... منشأة جمع مركبات أنغارا الفضائية ومجمع إطلاق سويوز-2 ومجمع إطلاق أنغارا الذي لا يزال قيد البناء".

وألمح بوتين إلى أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية، ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله "لهذا السبب جئنا إلى هنا. زعيم كوريا الشمالية يبدي اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الفضائي".

ونقلت عن بوتين قوله "سنناقش كافة المواضيع دون تسرّع. لدينا الوقت لذلك".

ويجري الزعيمان محادثات بشأن "العلاقات التجارية" و"الشؤون الدولية" في القاعدة الفضائية، وفق وكالات أنباء روسية.

وتعتقد واشنطن أن المحادثات قد تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وعبر كيم، في رحلة خارجية نادرة والأولى له منذ الوباء، إلى روسيا في قطاره المصّفح الثلاثاء.

وقالت وكالات تاس وريا نوفوستي وإنترفاكس الروسية للأنباء إن "بوتين وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية"، قبل أن تعلن أن كيم وصل أيضا إلى القاعدة نفسها.

ويرافق كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم المارشال بالجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون، ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.