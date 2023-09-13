قتلى وجرحى بقصف روسي على ميناء إسماعيل الأوكراني

في منشور على تطبيق تلغرام، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كبير، صباح اليوم الأربعاء إن "أسرابا من الطائرات المسيرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. تمّ تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من البنى التحتية المدنية".

أعلنت كييف أن مسيّرات روسية قصفت ليل الثلاثاء-الأربعاء ميناء اسماعيل الواقع في جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب مما أدى لتضرر منشآت مرفئية وسقوط ستة جرحى.

وفي منشور على تطبيق تلغرام، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كبير، صباح اليوم الأربعاء إن "أسرابا من الطائرات المسيرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. تمّ تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من البنى التحتية المدنية".

وأضاف أن ستة مدنيين أصيبوا بجروح في هذا القصف ونقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أنّ حالة ثلاثة منهم خطرة.

وكان كيبر دعا السكان خلال الليل إلى البقاء في أماكن آمنة، إلى حين انتهاء حالة الاستنفار الجوي.

ومنذ انسحابها من اتّفاق تمّ التوصّل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا، كثفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضمّ بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.