تايوان رصدت 68 طائرة حربية صينية قرب الجزيرة

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، تم رصدها حول تايوان بين الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

تشدد الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها (Getty Images)

أعلنت تايوان، اليوم الخميس، أن الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، تم رصدها حول تايوان بين الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

وكانت تايوان أعلنت، أمس الأربعاء، أنها رصدت في غضون ساعات قليلة حول الجزيرة 35 طائرة عسكرية صينية، بعضها متجه إلى غرب المحيط الهادئ للانضمام إلى حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في إطار "تدريب بحري وجوي مشترك".

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها، أن الصين زادت في الأيام الأخيرة من وتيرة انتهاك سفنها وطائراتها لمياه الجزيرة وأجوائها.

وزادت بكين من ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، ولا سيما من خلال مناورات بحرية وطلعات جوية.

وتشدد الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد استعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعززوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، بهدف التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية، وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.