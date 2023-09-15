الكرملين يؤكّد عدم توقيع "أيّ اتفاق" خلال زيارة زعيم كوريا الشماليّة

قال المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، إنه "لم يتم توقيع أي اتفاق، لم يكن هذا مقررا"، فيما تشتبه الولايات المتحدة بأن روسيا تعتزم شراء أسلحة من بيونغ يانغ.

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لم يتم توقيع "أي اتفاق" خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى روسيا، منذ الثلاثاء.

وقال بيسكوف للصحافيين، إنه "لم يتم توقيع أي اتفاق، لم يكن هذا مقررا"، فيما تشتبه الولايات المتحدة بأن روسيا تعتزم شراء أسلحة من بيونغ يانغ، لدعم حربها على أوكرانيا، في مقابل سعي كوريا الشمالية لاكتساب تكنولوجيا لبرنامجيها النووي والصاروخي.

وخلال اجتماع لكيم مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تبادل الزعيمان البنادق كهدية حملت رمزية بالنظر إلى قلق دول الغرب.

وأثار بوتين احتمالات تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية، وتحدث عن "آفاق" التعاون العسكري، رغم العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

وقال الكرملين، أمس الخميس، إن بوتين قبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية من دون تحديد تاريخ للزيارة.

وزار كيم الجمعة مصنعا لإنتاج طائرات مقاتلة في أقصى الشرق الروسي.