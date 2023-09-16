الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية

قالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية "في قطاع دونتيسك، واصل العدو تنفيذ عمليات هجومية محاولا من دون جدوى إخراج القوات الروسية من بلدتي كليشتشييفكا وأندرييفكا".

اكد الجيش الروسي، السبت، أن قواته ما زالت في بلدة أندرييفكا الأوكرانية، جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، بعدما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إخراجها منها الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية "في قطاع دونتيسك، واصل العدو تنفيذ عمليات هجومية محاولا من دون جدوى إخراج القوات الروسية من بلدتي كليشتشييفكا وأندرييفكا".

وأعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، أنه استعاد بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية في أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات.

ومعركة باخموت هي الأطول والأكثر حصدا للأرواح منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022. وأعلنت موسكو سيطرتها على هذه المدينة في أيار/مايو بعدما تعرضت لدمار واسع جراء المعارك وعمليات القصف.

ويشن الجيش الأوكراني منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا بغية صد القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لكنه يواجه خطوطا دفاعية قوية.