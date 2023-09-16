شويغو يعرض "كينجال" على كيم في فلاديفوستوك

شويغو عرض على كيم صواريخ كينجال الروسية الفرط صوتية وثلاث طائرات استراتيجية وسيحضر عرضًا للأسطول البحري الروسي في المحيط الهادىء

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، السبت، إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس".

وقالت الوكالة إنّ كيم، الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19، وصل إلى مطار كنيفيتشي في فلاديسفوستوك آتيًا من كومسومولسك أون أمور التي تقع في إقليم خاباروفسك شرقي روسيا حيث زار، الجمعة، مصانع طيران.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن شويغو عرض على كيم "صواريخ كينجال الروسية الفرط صوتية وثلاث طائرات استراتيجية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأربعاء أن كيم جونغ أون سيحضر في فلاديفوستوك "عرضًا" لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

وفي هذه المدينة الكبيرة الواقعة في أقاصي روسيا قرب الحدود مع الصين وكوريا الشمالية، سيزور كيم أيضًا "جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية وبعض منشآت جامعة العلوم الروسية من بينها مختبرات تعمل على علم الأحياء البحري" على ما قال بوتين للتلفزيون الروسي.

والتقى الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي، الأربعاء، في فوستوتشني على بعد ثمانية آلآف كيلومتر شرق موسكو.

ووجه كيم دعوة لبوتين لزيارة كوريا الشمالية "لكن لم يُوقع أي اتفاق بين البلدين" على ما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وتقول الدول الغربية إن موسكو "تسعى لشراء أسلحة من بيونغ يانغ لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، وإن كوريا الشمالية في المقابل تريد الحصول على تكنولوجيا لبرامجها النووية والصاروخية"، وفق وكالة "فرانس برس".