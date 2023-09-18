إردوغان يحثّ ماسك على إنشاء مصنع لشركة "تيسلا" في تركيا

قالت الرئاسة التركية في بيان الإثنين، غداة لقاء في نيويورك بين الرئيس التركي ورائد الأعمال الأميركي: "دعا الرئيس إردوغان تيسلا إلى اختيار تركيا موقعا لإقامة مصنعها السابع".

حثّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك، على افتتاح مصنع لشركة "تيسلا" للمركبات الكهربائية في تركيا، حسبما أفادت الرئاسة التركية، اليوم الإثنين.

وعقد إردوغان وماسك عدة لقاءات في تركيا وعلى هامش المنتديات الدولية، وهذا أدى على ما يبدو إلى بناء علاقة صداقة جمعت بينهما من جديد، الأحد، في نيويورك.

وعرض التلفزيون التركي، اليوم، صور ماسك وهو يدخل البيت التركي في نيويورك، وهو ناطحة سحاب جديدة مقابل مبنى الأمم المتحدة، مع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي حمله في حجره أثناء لقائه الرئيس التركي.

وقالت الرئاسة التركية في بيان الإثنين، غداة لقاء في نيويورك بين الرئيس التركي ورائد الأعمال الأميركي: "دعا الرئيس إردوغان تيسلا إلى اختيار تركيا موقعا لإقامة مصنعها السابع".

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن ماسك أبلغ إردوغان، أن بلاده "من بين أهم المرشحين" لإقامة المصنع الجديد.

وتأتي حملة التأثير التي يبذلها إردوغان في أعقاب تلك التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي التقى بماسك في حزيران/ يونيو، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز.

ويزور إردوغان نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمة الثلاثاء.

ولدى تيسلا حاليا ستة مصانع، اثنان منها خارج الولايات المتحدة، الأول في شنغهاي يركز على السوق الآسيوية، والثاني بالقرب من برلين ويركز على المبيعات الأوروبية.

وأكّد ماسك في آذار/ مارس خطة لبناء مصنع لـ"تيسلا" في شمال المكسيك قرب مونتيري.

ولفتت أنقرة إلى أن العديد من الشركات الكبيرة المصنّعة للسيارات، لديها مصانع تجميع في تركيا، بينها "تويوتا" و"فورد" و"فيات" و"رونو"، ويوفّر مقاولون أتراك قطعًا لشركة "تيسلا".

ونهاية تموز/ يوليو، كشفت الشركة الأميركية أنها سلمت 466140 مركبة في الربع الثاني من 2023، مقارنة مع 254695 في العام السابق، وذلك تحت تأثير تخفيضات الأسعار المطبّقة منذ عدة أشهر.