زيلينسكي: "الأمم المتحدة مأوى للإرهابيين الروس"

زيلينسكي: "بالنسبة لنا، ينبغي أن يسمع شركاؤنا كل كلماتنا ورسائلنا. وإذا ظلت الأمم المتحدة مأوى للإرهابيين الروس – ومن المؤسف أنها لا تزال كذلك – فإن السؤال ليس موجها لي. أعتقد أنه سؤال لجميع أعضاء الأمم المتحدة"

قبل أيام من تقاطع مساره مع وزير الخارجية الروسي، في الأمم المتحدة، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن المنظمة العالمية بحاجة إلى الرد على التساؤلات بشأن السماح لروسيا بالحصول على مقعد ضمن متخذي القرارات في الكيان العالمي.

وقال زيلينسكي، بعد زيارة عدد من الجنود الأوكرانيين الجرحى في أحد مستشفيات نيويورك، "بالنسبة لنا، ينبغي أن يسمع شركاؤنا كل كلماتنا ورسائلنا. وإذا ظلت الأمم المتحدة مأوى للإرهابيين الروس – ومن المؤسف أنها لا تزال كذلك – فإن السؤال ليس موجها لي. أعتقد أنه سؤال لجميع أعضاء الأمم المتحدة".

ووصل زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لعرض قضية بلاده أمام العالم وواشنطن للحصول على مزيد من المساعدات في حرب أوكرانيا مع روسيا، بعد 19 شهرا من الحرب.

وقدم حلفاء أوكرانيا الغربيون الأسلحة والمساعدات الأخرى لكييف، ويدرس الكونغرس الأميركي حاليا طلب الرئيس جو بايدن بتقديم نحو 24 مليار دولار إضافية في شكل مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

ويتزايد انقسام نواب الكونغرس الأمريكي حول تقديم أموال إضافية لأوكرانيا. ومن المقرر أن يزور زيلينسكي "الكابيتول هيل"، يوم الخميس، ويلتقي بايدن في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، ويتحدث يوم الأربعاء في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا.

وروسيا هي عضو دائم في المجلس وتتمتع بحق النقض (الفيتو)، ومن المتوقع أن يلقي وزير الخارجية سيرغي لافروف كلمة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيظل في الغرفة للاستماع، قال زيلينسكي: "لا أعرف كيف سيكون الأمر، حقا".