"الدفاع الأذربيجانية" تطلق "عملية ضد الإرهاب" في إقليم قره باغ

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة" مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق" في إطار هذه العمليات.

أعلنت أذربيجان، الثلاثاء، أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" تستهدف القوات الأرمنية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها وحيث سمع صحافي في وكالة "فرانس برس" دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة" مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق" في إطار هذه العمليات.

وتأتي هذه العملية إثر مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية".

وقالت أجهزة الأمن الأذربيجانية في تقريرين منفصلين إن الشرطيين الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.

وأوضح المصدر نفسه أن عناصر الشرطة قتلوا قرابة الساعة 04,30 بالتوقيت المحلي في نفق في إقليم خوجافند عندما كانوا يتجهون إلى موقع انفجار لغم مضاد للدروع في سيارة المدنيين اللذين قتلا في المنطقة نفسها.

وأضاف أن المدنيين القتيلين موظفان في مصلحة الطرقات الأذربيجانية.

واتهمت الأجهزة الأمنية الأذربيجانية مجموعة من "المخربين" الانفصاليين الأرمن بزرع الألغام وارتكاب عمل "إرهابي".

وتنتشر ألغام كثيرة في ناغورني قره باغ التي كانت مسرحا لحربين بين أرمينيا وأذربيجان في مطلع التسعينات ومن ثم في خريف العام 2020.

وأتى هذان الحادثان فيما احرزت خطوة نحو التهدئة في ناغورني قره باغ مع وصول مساعدات إنسانية إلى المنطقة الانفصالية الإثنين.