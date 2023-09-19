هجوم بمسيرات على لفيف وأوكرانيا تخترق الدفاعات الروسية بالشرق

تأتي هذه التطورات في حين تثير قضية عبور صادرات الحبوب الأوكرانية التي تفرض روسيا حظرا على شحنها عبر البحر الأسود، توترا بين بروكسل وكييف وجاراتها في الاتحاد الأوروبي.

شنت طائرات مسيرة روسية فجر اليوم الثلاثاء، هجوما على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات، حيث أكدت السلطات أن الدفاعات الأرضية تصدت لهجمات جوية، في وقت أكدت أوكرانيا اختراق الدفاعات الروسية في الشرق.

وفي ساعات الفجر الأولى، سمع أزيز أسراب عدة من المسيّرات في سماء مدينة لفيف، حيث دوت انفجارات.

وكتب رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي، في منشور على تطبيق تلغرام أن "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا"، وهناك طائرات مسيرة إضافية "تحلق في اتجاهنا"، داعيا السكان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثان".

وأضاف رئيس البلدية في منشور ثان "يسمع دوي انفجارات. نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي".

بدوره، قال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تلغرام إن الطائرات المسيرة المغيرة هي من طراز شاهد الإيرانية الصنع، وإن دفاعاته تتصدى لها.

وكتب سلاح الجو في منشوره أنّ "خطر شاهد لا يزال قائما في منطقة لفيف. الدفاعات الجوية تعمل".

وتستخدم روسيا في كثير من الأحيان مسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد لمهاجمة مدن في أوكرانيا.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا أن قواتها اخترقت خطوط الدفاع الروسية باستعادتها قريتين قرب مدينة باخموت المدمّرة في الجبهة الشرقية، في حين وصل رئيسها فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يلتقي نظيره الأميركي جو بايدن.

وتأتي هذه التطورات في حين تثير قضية عبور صادرات الحبوب الأوكرانية التي تفرض روسيا حظرا على شحنها عبر البحر الأسود، توترا بين بروكسل وكييف وجاراتها في الاتحاد الأوروبي.

وقالت أوكرانيا إنها تقدمت بشكوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب حظر هذه الدول استيراد الحبوب الأوكرانية، خلافا لقرار المفوضية الأوروبية رفع هذا الحظر.

ميدانيا، كثفت القوات الأوكرانية التي باشرت في مطلع حزيران/يونيو هجومًا مضادا، عملياتها على مدى الأسبوعين الماضيين، واستعادت قرية روبوتيني في الجنوب، ثم قرية أندرييفكا في الشرق.

من جانبه، قال الجيش الروسي في تقريره اليومي أنه قصف مواقع تخزين في أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو وذخائر اليورانيوم المنضب، وهما نوعان من الأسلحة قدمتهما لها لندن.

وفي سياق هجمات صارت شبه يومية، أعلنت روسيا أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وفوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.