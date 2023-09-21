وصول أول سفينة قمح أوكراني إلى إسطنبول منذ انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب

وصلت سفينة البضائع "ريزيلينت أفريكا" قبالة مضيق البوسفور في تركيا، اليوم، وهي أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا تبحر في مياه البحر الأسود من خلال ممر مؤقت، تم اتخاذه في ظل الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية.

وصلت اليوم، الخميس، إلى إسطنبول، أول سفينة قمح أبحرت من ميناء أوكراني منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي في البحر الأسود، بحسب تقرير لموقع "مارين ترافيك" المتخصص.

وقال الموقع إن السفينة "ريزيلينت أفريكا" التي يبلغ طولها 76 مترا وترفع علم جزر بالاو وتنقل ثلاثة آلاف طن من القمح، وصلت إلى مضيق البوسفور قبيل الساعة 16:00، وذلك للمرة الأولى من انتهاء العمل باتفاق 17 تموز/ يوليو 2022 إثر انسحاب روسيا منه.

وكانت سفينة الشحن قد غادرت ميناء تشورنومورسك يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف.

وانسحبت موسكو منتصف تموز/ي وليو الماضي من الاتفاق الذي وقع في تموز/ يوليو 2022 في إسطنبول، لإتاحة تصدير السلع الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، انطلاقا من أهميتها لاقتصاد البلاد وللأمن الغذائي العالمي.

وردا على ذلك، تسعى أوكرانيا إلى سلوك ممرات بحرية في محاذاة سواحل الدول الحليفة لها وصولا إلى البوسفور، متحدية بذلك التهديدات الروسية بإغراق أي سفينة تدخل الموانئ الأوكرانية أو تبحر منها.

ولا تزال سفينة ثانية هي "أرويات" راسية في ميناء تشورنوموسك، في انتظار تحميلها قمحا وإبحارها إلى مصر، بحسب وزير البنى التحتية.

والاتفاق الدولي الذي رعته تركيا والأمم المتحدة وانسحبت منه موسكو، أتاح في عام تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود.