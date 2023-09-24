اليمن: مقتل أربعة جنود بهجوم نسب لتنظيم القاعدة

ذكر مسؤول أن "قنبلة زرعتها عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة انفجرت (في شبوة) أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة".

قُتل أربعة جنود في اليمن، وأُصيب ثلاثة آخرون في هجوم، اليوم الأحد، في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، حسبما أفاد مسؤول أمني، متّهما تنظيم القاعدة المتطرف بالوقوف خلف العملية.

وأضاف المسؤول أن "قنبلة زرعتها عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة انفجرت (في شبوة) أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة".

وبحسب المسؤول الأمني، تنشط عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة في هذه المنطقة الواقعة جنوب غرب اليمن، والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

وقد نعت القوات اليمنية الجنود الأربعة في بيان أكدت فيه أن "هذه الجرائم الإرهابية لا تزيد قوات دفاع شبوة إلا قوة وصلابة وإصرارا على دحر فلول الإرهاب".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة، والمتمردين الحوثيين.

وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/ مارس 2015، لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

ووفّرت الحرب في اليمن موطئ قدم للجماعات المتطرفة، وبينها تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة، لكن الضربات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة، أضعفت هذه الجماعات في السنوات الأخيرة.

والشهر الماضي، قُتل أربعة عناصر من قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني في انفجار عبوة ناسفة، زرعها تنظيم القاعدة.

وفي حزيران/ يونيو، قُتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة، استهدف موقعًا عسكريًا في شبوة.