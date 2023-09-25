كوريا الشماليّة تعيد فتح حدودها للأجانب بعد إغلاقها 3 سنوات

ذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية أعلنت بأنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.

ستسمح كوريا الشمالية للمواطنين الأجانب بدخول البلاد اعتبارا من، اليوم الإثنين، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني، بعد عزلة مدفوعة بقيود "كوفيد- 19" استمرت ثلاث سنوات.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير في وجه العالم منذ مطلع 2020، إثر وباء "كوفيد- 19"، فمنعت حتى مواطنيها من الدخول.

لكن تظهر مؤشرات هذا الشهر على أنها تعيد فتح الحدود، إذ سافر الزعيم كيم جونغ أون إلى روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وأرسل رياضيين للمشاركة في الألعاب الآسيوية في هانغجو في شرق الصين.

وذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية أعلنت بأنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.

وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي ليومين لدى وصولهم.

ولم يقدم معلومات إضافية عن مصدر الإعلان، علما بأن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية لم تنشر أي معلومات عن إعادة فتح الحدود.

وأفادت شركة صينية تسيّر رحلات إلى كوريا الشمالية، هي "رحلات مضيق داندونغ الوطنية" لأتباعها عبر موقع "ويتشات" الاجتماعي، بأنه "لم تستأنف الرحلات في الوقت الحالي. انتظروا وتحلوا بالصبر".