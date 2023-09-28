القاضية الفدرالية المكلفة محاكمة ترامب ترفض التنحي

رفضت القاضية التي تعمل في محكمة بالعاصمة واشنطن اتهامات وجهها لها دفاع ترامب بعدم الحياد. وستعقد محاكمة ترامب في الرابع من مارس/آذار 2024 عشية ما يسمى "الثلاثاء الكبير"، الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون في عدد كبير من الولايات بأصواتهم.

بعد اتهامات بعدم الحياد، رفضت القاضية الأميركية تانيا تشاتكان، اليوم الخميس، التنحي عن ترؤس جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، في الدعوى الفدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية. ويتهم دفاع ترامب القاضية بعدم الحياد وتبني مواقف معادية للرئيس السابق.

ورفضت القاضية التي تعمل في محكمة بالعاصمة واشنطن اتهامات وجهها لها دفاع ترامب بعدم الحياد. وستعقد محاكمة ترامب في الرابع من مارس/آذار 2024 عشية ما يسمى "الثلاثاء الكبير"، الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون في عدد كبير من الولايات بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وطلب محامو ترامب في 11 أيلول/سبتمبر من القاضية الفدرالية التنحي، معللين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترؤسها جلسات محاكمة لمتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس السابق على مبنى الكابيتول مطلع 2021.

وفي 6 كانون الثاني/يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس، في محاولة لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي المذكرة التي طالبوها فيها بالتنحي، قال محامو الرئيس الجمهوري السابق إن "القاضية تشاتكان اقترحت، فيما يتصل بدعاوى أخرى، وجوب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه".

لكن القاضية ردت على طلبهم هذا بالقول إن ما أدلت به خلال جلسات الاستماع المشار إليها، ولا سيما لجهة أن المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول تصرفوا "من منطلق ولاء أعمى لشخص، هو بالمناسبة، لا يزال حرا اليوم"، لم يكن سوى سرد واقع للرد على طلب المتهمين من المحكمة الرأفة بهم.

وأضافت أن أيا من التصريحات التي أدلت بها في هذا السياق لا يندرج في إطار "محاباة أو عداء عميق من شأنه أن يجعل إصدار حكم عادل أمرا مستحيلا"، وهو الشرط الذي حددته المحكمة العليا لطلب تنحي قاض عن قضية ينظر فيها، مشددة على أن تنحي القضاة يجب أن يظل أمرا استثنائيا.

وسبق لترامب أن اتهم القاضية تشاتكان، المعينة قبل الرئيس السابق باراك أوباما، بأنها تكن "كراهية" له، عندما حددت موعد بدء محاكمته في 4 آذار/مارس المقبل، ما أثار استياء محاميه.

وكان المحامون قالوا إن موكلهم، الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل، يطلب بدء المحاكمة في نيسان/أبريل 2026.

ويصادف الرابع من آذار/مارس 2024 يوم إثنين أي عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو أهم يوم في الانتخابات التمهيدية نظرا لأنه يشهد إجراء انتخابات متزامنة في عدد كبير من الولايات.

وتعمل القاضية تشاتكان، المولودة في عاصمة جامياكا، لدى محكمة بالعاصمة واشنطن منذ يونيو 2014.