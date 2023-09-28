روسيا ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70% عام 2024

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية وضرورية جدا، لأننا في حالة حرب هجينة، ونواصل العملية العسكرية الخاصة".

أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نُشرت اليوم الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70% عام 2024، فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا.

وإثر ذلك، اعتبر الكرملين أن زيادة الإنفاق الدفاعي "ضرورية" بسبب "الحرب الهجينة ضد روسيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية وضرورية جدا، لأننا في حالة حرب هجينة، ونواصل العملية العسكرية الخاصة".

ومنذ بدء الحرب السنة الماضية، زادت روسيا صناعة السلاح، وضخّت أموالا ضخمة في آلتها العسكرية، رغم ارتفاع التضخم، وضعف قيمة الروبل.

وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقَب أن ترتفع بأكثر من 68% على أساس سنوي، لتصل إلى 10,8 تريليون روبل (111,15 مليار دولار)، ما يشكل نحو 6% من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف عن نفقات التعليم، أو حماية البيئة، والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024، حسبما أظهرت الأرقام التي احتسبتها وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة المالية في الوثيقة، إن "تركيز السياسة الاقتصادية، يتحول من أجندة مكافحة الأزمة إلى تعزيز أهداف التنمية الوطنية".

وأضافت أن ذلك يشمل "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد"، و"دمج" المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها العام الماضي - لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.

يأتي رفع نفقات الدفاع، فيما حذّر البنك المركزي من ان النمو الاقتصادي يرتقب أن يتباطأ في النصف الثاني من 2023 مع ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك، البالغ أربعة بالمئة.