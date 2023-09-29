المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشّح

أكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق، الصادر في 30 حزيران/ يونيو لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026، بسبب "التعسف في استخدام السلطة" و "سوء استخدام وسائل التواصل".

رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا، أمس الخميس، طلبا تقدّم به الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وثبتت قرار عدم أهلية الرئيس اليميني المتطرف السابق للترشح مدة ثماني سنوات، بسبب "التعسف في استخدام السلطة".

وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق، الصادر في 30 حزيران/ يونيو لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026، بسبب "التعسف في استخدام السلطة" و "سوء استخدام وسائل التواصل".

وكان أمام القضاة مهلة حتى الخميس، للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الإلكتروني.

وكان رئيس البلاد السابق بين العامين 2019 و2022، وصف الحكم بأنه "طعنة في الظهر"، وأعلن أنه سيستأنفه أمام المحكمة الفدرالية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وصدر القرار في حق بولسونارو بسبب انتقاده لصناديق الاقتراع الإلكترونية، من دون أن يقدّم أي دليل، قبل ثلاثة أشهر على انتخابات فاز بها منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وخلال اجتماع في برازيليا مع سفراء في 18 تموز/ يوليو 2022، نشر معلومات مضللة حول التصويت الإلكتروني، وألمح إلى احتمال تدخُّل الجيش في حال حصول ثغرات في هذا النظام.

وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو، الذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا، يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن.