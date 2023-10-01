10 قتلى و25 جريحا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك

والحصيلة الرسمية غير النهائية تشير إلى "عشرة قتلى و25 جريحا". وقال مصدر في مكتب النائب العام إن الضحايا هم نساء بينهم قاصر، يتحدرن من كوبا.

قتل عشرة مهاجرين على الأقل وأصيب 25 آخرون، الأحد، حين انقلبت شاحنة كانوا يسافرون فيها بشكل غير قانوني على طريق سريعة في ولاية شياباس بجنوب المكسيك، على الحدود مع غواتيمالا، وفق السلطات المحلية.

وأشارت الحصيلة غير النهائية التي أدلت بها السلطات إلى "عشرة قتلى و25 جريحا". وقال مصدر في مكتب النائب العام إن الضحايا هم نساء بينهم قاصر، يتحدرن من كوبا.

ووقع الحادث في ساعات الصباح الأولى على قسم من الطريق السريعة يربط بين بيجيجيابان وتونالا على ساحل المحيط الهادئ لولاية شياباس التي ينطلق منها عدد كبير من المهاجرين سعيا لبلوغ الولايات المتحدة.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع. فقد قضى مهاجران وأصيب 27 آخرون يوم الخميس الماضي، حين انقلبت الشاحنة التي كانت تقلهم في الولاية نفسها.

ويعبر آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة المكسيك مستخدمين حافلات وشاحنات وحتى قطارات لنقل البضائع، في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأحصت شرطة الحدود الأميركية رسميا عبور 1.8 مليون مهاجر للحدود الجنوبية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023.