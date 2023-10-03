موسكو تتهم كييف باستخدام قنابل عنقودية: أوكرانيا تسقط 29 مسيرة روسية

كثيرا ما قال مسؤولون روس في بريانسك وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا، إن القوات المسلحة الأوكرانية تقصف هذه المناطق بصورة عشوائية.

أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، أن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة منازل.

وأضاف بوغوماز عبر تطبيق تلغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الذي استهدف قرية كليموفو.

ولم تستطع وكالة روتيرز التحقق من صحة هذه الادعاءات الروسية في ظل صمت أوكراني وعدم توفر أدلة روسية تثبت ذلك.

وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة، لكنها تعهدت بعدم استخدامها سوى لطرد تجمعات جنود العدو.

وكثيرا ما قال مسؤولون روس في بريانسك وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا، إن القوات المسلحة الأوكرانية تقصف هذه المناطق بصورة عشوائية.

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية. وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات.

أوكرانيا تعلن إسقاط 29 مسيّرة روسية وصاروخ خلال الليل

أعلنت أوكرانيا صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط 29 مسيّرة إيرانية الصنع وصاروخ أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال سلاح الجو الأوكراني "ليلة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023، هاجم المحتلون الروس أوكرانيا بـ31 مسيّرة طراز شاهد وصاروخ كروز نوع اسكندر-ك"، مضيفا أن دفاعاته أسقطت الصاروخ و29 من تلك المسيرات.

في المجموع، أطلقت روسيا 31 مسيرة وصاروخا واحدا من شبه جزيرة القرم، كما أضاف سلاح الجو الأوكراني.

ويهاجم الجيش الروسي الذي بدأ غزوه لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مناطق أوكرانية مختلفة كل ليلة تقريبا بمسيّرات وصواريخ.

وفي أيلول/سبتمبر، استخدمت موسكو أكثر من 500 طائرة مسيرة من طراز شاهد ضد أوكرانيا، وهو عدد قياسي، وفقا لمجموعة الاستشارات الأوكرانية "ديفنس إكسبريس" التي تتوقع استخداما أكبر لموسكو لهذه المسيرات الرخيصة، لكن المستنزفة للدفاعات الجوية الأوكرانية.