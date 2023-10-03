نيجيريا: 40 مفقودا على الأقل في غرق مركب بنهر النيجر

غرق المراكب في نيجيريا أمر شائع، خصوصا خلال موسم الأمطار، ويعود ذلك عموما إلى تحميل القوارب فوق طاقتها أو سوء الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد السلامة.

فُقد 40 شخصا، على الأقل، ويعتقد أنهم ماتوا غرقا بعد انقلاب مركب الإثنين في نهر النيجر في شمال غرب نيجيريا، على ما أعلن مسؤول محلي الثلاثاء.

وقال بالا محمد المسؤول في منطقة يوري حيث وقع الحادث، إن المركب الذي كان يقل 50 شخصا انقلب بسبب التيارات القوية وأُنقذ 10 ركاب، مقدّرا أنه بعد يوم من البحث، من المرجح أن يكون المفقودون قد ماتوا غرقا.

وأضاف أن "البحث صعب نظرا لارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية بسبب موسم الأمطار".

مما يذكر أن غرق المراكب في نيجيريا أمر شائع، خصوصا خلال موسم الأمطار، ويعود ذلك عموما إلى تحميل القوارب فوق طاقتها أو سوء الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد السلامة.

ومطلع أيلول/سبتمبر، عثر على 24 جثة على الأقل وفقد 50 شخصا عندما انقلب مركب يحمل أكثر من 100 مزارع في نهر النيجر، وفقا للسلطات.

وقبل ذلك بيومين، مات 10 أشخاص غرقا وفقد ثلاثة في غرق مركب في بحيرة في شمال شرق نيجيريا.