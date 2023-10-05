وزير الطاقة التركي يزور إسرائيل في نوفمبر

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، إنه يعتزم زيارة إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لمناقشة شحن الغاز الطبيعي في الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر تركيا وللاستهلاك المحلي أيضا.

يزور وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إسرائيل، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لبحث تسليم الغاز الإسرائيلي إلى بلاده، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الطاقة التركية، اليوم الخميس.

ولم يتمّ تحديد موعد للزيارة حتى الآن، لكن الوزير أشار الى أنها ستجري "في الأسابيع المقبلة"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصّة.

وأوضح بيرقدار أنّ تركيا هي رابع أكبر سوق في أوروبا للغاز الطبيعي، مضيفًا أنها تعتزم أيضًا التموضع على أنها "دولة عبور" للغاز المتّجه إلى الدول الأوروبية.

ولفت إلى أنه سيناقش مع نظيره الإسرائيلي تسليم الغاز إلى تركيا للاستهلاك الوطني، وكذلك تنظيم عمليات التسليم إلى أوروبا.

وأضاف أنّ أنقرة وقّعت أخيرًا اتفاقات بهذا الشأن مع بلغاريا ورومانيا والمجر ومولدافيا.

وبعد أكثر من عقد من التوترات، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى الشهر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتهدف تركيا إلى إقناع إسرائيل بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب التركية، فيما تراهن أنقرة على دور الصفقة بإحداث تغيير في ميزان القوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ويرى البعض أن أنقرة تنظر إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، كأداة تمنح تركيا القدرة على ممارسة ضغوط على الغرب، حيث ستتحكم أنقرة في حركة إمدادات الغاز لأوروبا.