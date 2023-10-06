بوتين: انفجار قنابل يدوية تسبب بتحطم طائرة قائد فاغنر

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه "لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة وهذه حقيقة مثبتة من تحقيق أجرته لجنة التحقيق الروسية".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة قائد شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين في آب/ أغسطس الماضي، كان بسبب انفجار قنابل يدوية داخل الطائرة، وليس ناتجا عن هجوم صاروخي.

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى "فالداي" الدولي بمدينة سوتشي الروسية، قال بوتين، أمس الخميس، لقد "تم العثور على شظايا قنابل يدوية في أشلاء قتلى الحادث".

وأضاف أنه "لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة، وهذه حقيقة مثبتة من تحقيق أجرته لجنة التحقيق الروسية".

ضريح قائد شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين (Getty Images)

وأشار إلى العثور على مخدرات في منزل بريغوجين ومكاتب فاغنر، قائلا إنه "لم يتم إجراء فحص متخصص للكحول أو المخدرات في دم المتوفى".

وشدد على أنه لا إجماع على ما إذا كانت هناك حاجة إلى مجموعات تشبه فاغنر في روسيا، لكنه أشار إلى أن عدة آلاف من مقاتلين فاغنر وقعوا عقودا مع القوات المسلحة الروسية.

وتابع الرئيس الروسي أنه "بإمكانهم المشاركة في العمليات العسكرية إذا أرادوا ذلك".

وتوفي بريغوجين في حادث تحطم طائرة في 23 آب الماضي، بعد شهرين من محاولة فاغنر القيام بتمرد قصير الأمد ضد الحكومة الروسية.

وحظيت فاغنر بمكانة دولية متزايدة في السنوات الأخيرة من خلال انتشارها في أفريقيا، وكذلك في أوكرانيا، حيث أطلقت موسكو "عملية عسكرية خاصة" في شباط/ فبراير 2022.