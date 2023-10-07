زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب غرب أفغانستان

"هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تتحدث عن احتمال وقوع مئات القتلى .. الناس يشعرون بالقلق والرعب .. هزات ارتدادية .. خائفون ومتوترون .. لا أحد يريد البقاء في الداخل".

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة غرب أفغانستان، صباح السبت، وكان مركزه قريبا من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بعد أن قالت في وقت سابق إن قوته بلغت 6,2 درجات.

وقالت الهيئة الأميركية إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.

كما وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المدينة أن عددًا من الأهالي وأصحاب المحلات خرجوا من المباني عندما ضرب الزلزال قرابة الساعة 11,00 صباحًا (06,30 ت غ) مضيفًا أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو اضرار.

وأضاف أن "الناس يشعرون بالقلق والرعب. النساء والرجال والأطفال خرجوا من منازلهم. حدثت هزات ارتدادية. الجميع خائفون ومتوترون. لا أحد يريد البقاء في الداخل".

وتحدثت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن احتمال وقوع مئات القتلى.

يُذكر في حزيران/يونيو العام الماضي قُتل أكثر من ألف شخص وشُرد عشرات الآلاف إثر زلزال بقوة 5,9 درجات، هو الأعنف في نحو ربع قرن في أفغانستان، ضرب ولاية باكتيكا الفقيرة.

كثيرا ما تضرب أفغانستان زلازل وخصوصًا في منطقة سلسلة جبال هندوكوش الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين الأوراسية والهندية.