زلزال بقوة 6 درجات يضرب المكسيك

ضرب زلزال بقوة ست درجات ولاية واخاكا جنوب المكسيك، حسبما أعلن المركز الوطني لرصد الزلزال. وقال المركز على منصة إكس، الجمعة، إن مركز الزلزال حدد في بلدة ماتياس روميرو في واخاكا.
كما وتم تفعيل الإنذار من زلزال في مكسيكو على بعد أكثر من 500 كلم وأخلى عشرات الأشخاص منازلهم.
وقال مارتي باتريس رئيس بلدية العاصمة التي تعد تسعة ملايين شخص على منصة إكس إن سكان المدينة "شعروا بهزة خفيفة"، مضيفًا "لم ترد تقارير، حتى الآن، عن وقوع أضرار".
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