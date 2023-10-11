10 دول تبدأ إجلاء رعايا من إسرائيل

من بين الدول التي أعلنت عن عزمها إجلاء رعاياها من إسرائيل بسبب الحرب، سويسرا، ورومانيا، والأرجنتين، والبرازيل، والمجر، ورمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وتايلاند.

شرعت عدة دول إجلاء رعاياها من إسرائيل عقب الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل، السبت الماضي، وإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حالة الحرب، وألغت شركات الطيران العالمية عشرات الرحلات من وإلى إسرائيل، في حين أعلنت دول كثيرة عن إجلاء رعاياها العالقين في إسرائيل.

ومن بين الدول التي أعلنت عن عزمها إجلاء رعاياها من إسرائيل بسبب الحرب، سويسرا، ورومانيا، والأرجنتين، والبرازيل، والمجر، ورمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وأرسلت بولندا طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها العالقين في إسرائيل. وهبطت 3 طائرات عسكرية تقل بولنديين تم إجلاؤهم من إسرائيل في وارسو صباح الإثنين، كما أعلنت السلطات البولندية.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، عبر منصة "إكس": "الأشخاص الأوائل الذين أُجلوا من إسرائيل أصبحوا في بولندا. ونقلت الطائرة الأولى 120 شخصاً كانوا عالقين في مطار تل أبيب، وتلتها طائرتان أخريان تقلان 120 شخصاً آخرين".

وأعلن نائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي جاكابونغ سانغماني، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين. ويعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة. وقال جاكابونغ إن نحو 3 آلاف تايلاندي قدموا طلباً للعودة إلى بلادهم.

وأرسلت الحكومة البرازيلية 6 طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.

وقال قائد القوات الجوية مارسيلو داماسينو للصحافيين، بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في برازيليا: "لدينا 6 طائرات جاهزة" بسعة تصل إلى 230 راكباً. وأضاف أن الهدف إجلاء "جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين في المغادرة"، وتقدّر الحكومة أن ثمة 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل و6 آلاف بالأراضي الفلسطينية.

وأعلنت الأرجنتين، حيث تعيش جالية يهودية كبيرة، أنها أطلقت الثلاثاء عملية لإعادة أكثر من 1200 من رعاياها من إسرائيل، مشيرة إلى أنها أرسلت لهذه الغاية طائرة عسكرية أولى إلى تل أبيب.

وقال وزير الدفاع خورخي تايانا، "سنسيّر ثلاث رحلات جوية يوميا لإجلاء الأرجنتينيين الذين ترد أسماؤهم في قائمة" تضمّ 1246 شخصا سجلوا أسماءهم لدى وزارة الخارجية بقصد إعادتهم إلى بلدهم.

وأضاف أن الأرجنتين أطلقت على عملية إعادة رعاياها من إسرائيل اسم "الإنقاذ الآمن"، وقد أرسلت لهذه الغاية طائرة عسكرية أولى من طراز هيركوليس سي-130 لنقل أكثر من 200 شخص من تل أبيب إلى روما.

وأوضح أنه من روما ستتولى شركة الطيران المملوكة للدولة "أيرولينياس أرخينتيناس" نقل هؤلاء الركاب إلى والأرجنتين.

ومنذ الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس السبت انطلاقاً من غزة على مراكز عسكرية ومستوطنات وبلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع وقتلت خلاله المئات بين عسكريين ومدنيين واختطفت آخرين رهائن تحتجزهم حاليا في القطاع، أعلنت الحكومة الأرجنتينية مقتل سبعة من مواطنيها وفقدان 15 آخرين في هذا الهجوم.

وقال وزير الخارجية سانتياغو كافييرو "من الصعب الحصول على معلومات لأن الحكومة الإسرائيلية تحاول في المقام الأول إنقاذ أرواح" الرهائن.

بدورها، أعلنت الأوروغواي المجاورة إرسال طائرة عسكرية إلى تل أبيب لإعادة 77 من مواطنيها.