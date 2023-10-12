ألمانيا تضع في تصرّف إسرائيل مُسيّرتين حربيّتين لقصف غزة

ضمن ساسة دعمها الكامل لإسرائيلي والعلاقات الأمنية والعسكرية المتبادلة، وزارة الدفاع الألمانية توافق على طلب إسرائيلي باستخدام طائرتين مسيّرتين حربيّتين لكي تستخدمهما في قصف قطاع غزة.

أعلنت ألمانيا، مساء الأربعاء، أنّها وضعت في تصرّف إسرائيل طائرتين مسيّرتين حربيّتين من طراز "هيرون تي بي" لكي تستخدمهما في ردّها على الهجوم المباغت الذي شنّته عليها حركة حماس، السبت الماضي، من قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، إنّ "إسرائيل أرسلت إلى الحكومة الفيدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين بدون طيار من طراز هيرون تي بي". وأضاف البيان أنّ "وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام (الطائرتين) بما يتّفق مع الطلب".

ووفقًا لمجلة "در شبيغل" الألمانية، فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي، عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تضع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتي الصنع لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس.

وفي بيانها أوضحت الوزارة أنّ "القوات المسلّحة الألمانية تستأجر (من إسرائيل) حاليًا خمس طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان" في موقع في إسرائيل.

وبحسب در شبيغل، فقد أوقفت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب هجوم حماس تدريب 16 طيارًا ألمانيًا سيعودون إلى بلدهم قريبًا.

هذا وحظرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء، خروج مظاهرات داعمة لفلسطين وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وكان من المقرر تنظيم مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين تحت شعارات "تضامن مع جميع السجناء السياسيين في يوم الأسير الفلسطيني" و"تضامن مع فلسطين".

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة بأرواح المدنيين ونزوح مئات الآلاف من السكان.

إلا أن شرطة برلين أصدرت بيانا في وقت مبكر صباح الأربعاء، حظرت فيه التجمعات في المدينة، خوفًا من "التحريض على العنف، وإطلاق هتافات معادية للسامية".

وعقب إعلان الحظر، اتهم منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين (مبادرة فلسطين) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، شرطة برلين بـ "العنصرية".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم الإعلان عن خطوات أخرى لاحقا".

وأكدت مبادرة فلسطين أنه "تم حظر المسيرات لأسباب عنصرية، إلا أننا لن نسكت.. سنعلن عن الخطوات القادمة لإيصال القضية الفلسطينية إلى شوارع برلين".

من جانبه، دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، مواطنيه مساء الأربعاء، إلى التضامن مع يهود بلاده وضمان أمنهم.

وقال شولتس عبر شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية "أطلب دعم جميع المواطنين حتى نتمكّن معًا من ضمان أمن مواطنينا اليهود ولهذا السبب يجب علينا أن نتضامن معهم".