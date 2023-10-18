فرنسا: إخلاء ستّة مطارات بعد "تلقّي تهديدات"

أوضح مكتب الإعلام في مطار نيس "كان هناك إنذار فقط بوجود طرد مشبوه ما تطلب فرض طوق أمنيّ. لكنّ كلّ شيء عاد إلى طبيعته"

أفاد مصدر في الشرطة الفرنسيّة، اليوم الأربعاء، أنّه تمّ إخلاء ستّة مطارات في مختلف أنحاء البلاد، بعد تلقّي "تهديدات باعتداءات" عبر البريد الإلكترونيّ.

وأوضح المصدر أنّ عمليّات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أيّ شكوك" بأنّ التهديدات قد تكون حقيقيّة، ولا تشمل هذه الإجراءات أيّ مطار باريسيّ.

وأوضح مكتب الإعلام في مطار نيس "كان هناك إنذار فقط بوجود طرد مشبوه ما تطلب فرض طوق أمنيّ. لكنّ كلّ شيء عاد إلى طبيعته".

من جهته، أكّد متحدّث باسم المديريّة العامّة للطيران المدنيّ وجود "إنذارات بقنابل" و"عمليّات إخلاء محطّات" صباح الأربعاء في أربعة مطارات- ليل وليون وتولوز وبوفيه (بشمال باريس) لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل على الفور.

بحسب لوحة المعلومات الخاصّة بالمديريّة العامّة للطيران المدنيّ على الإنترنت، فإنّ ثلاثة مطارات شهدت تأخيرات كبرى بعد الظهر وهي تولوز-بلانياك (جنوب غرب) وليل ليكين (شمال) وبوفيه-تيليه.

وفي مطار برون وهو مطار أعمال "تمّ تبديد الشكوك، واستؤنفت حركة الملاحة" كما أوضحت إدارة المطار، وفي ليل "تمّ إخلاء المحطّة حوالي الساعة 10,30" بحسب ناطقة.

وورد على موقع مطار ليل على الإنترنت أنّه تمّ تحويل مسارات الرحلات الآتية من مرّاكش وجنيف وقسنطينة والّتي كان من المقرّر أن تهبط بين الساعة 11,05 و 11,40. وأوضح المطار على منصّة إكس أنّ "أجهزة أمن الدولة موجودة في المكان".