تهديدات بوقوع اعتداءات في 14 مطارًا فرنسيًّا

أكّدت المديريّة العامّة للطيران المدنيّ، أنّ "عدّة مطارات وطنيّة من ضمنها مطار نانت تلقّت هذا الصباح تهديدات بوقوع اعتداء" بدون تحديد أرقام أو أسماء...

استهدفت تهديدات بوقوع اعتداءات 14 مطارًا فرنسيًّا أخليت منها "ثمانية على الأقلّ"، على ما أفاد مصدر مطّلع على الملفّ.

وأخلّت السلطات الأربعاء معظم المطارات الفرنسيّة باستثناء مطاري باريس بصورة مؤقّتة؛ بسبب إنذارات بوجود قنابل، ما أدّى إلى إلغاء 130 رحلة وتأخير الكثير من الرحلات الأخرى.

وتتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ عدّة أيّام ولا سيّما بعد الهجوم الّذي أسفر عن مقتل الأستاذ دومينيك برنار طعنًا في أراس.

وطالت عمليّات الإخلاء الخميس مطارات بريست وكاركاسون ورين وتارب وبوردو-ميرينياك وبيزييه ومونبولييه ونانت، بحسب المصدر.

وأكّدت المديريّة العامّة للطيران المدنيّ، أنّ "عدّة مطارات وطنيّة من ضمنها مطار نانت تلقّت هذا الصباح تهديدات بوقوع اعتداء" بدون تحديد أرقام أو أسماء.

وأصدرت بعض المطارات إعلانات بهذا الصدد، فأفاد مطار ليل حوالي الظهر على منصّة إكس أنّه يقوم بعمليّة "إخلاء إثر إنذار بوجود قنبلة"، قبل أن يعلن بعد نصف ساعة "انتهاء الإنذار" مشيرًا إلى "إعادة فتح المطار تدريجيًّا".

كما أعلن مطار نانت أنّه "تعرّض مجدّدًا لإنذار بوجود قنبلة صباح الخميس، على غرار مطارات فرنسيّة أخرى" مؤكّدًا أنّه "بالاتّفاق مع أجهزة الدولة، يتمّ إخلاء المطار للقيام بعمليّات الدقيق الضروريّة".