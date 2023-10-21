الأونروا: فقدنا 17 موظفًا منذ بداية الحرب على غزة

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، باستشهاد 17 من موظفيها منذ بداية الحرب على غزة.

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ونقلت "أ ف ب" عن مفوضها العام، فيليب لازاريني، السبت، قوله في بيان: "تأكد مقتل 17 من زملائنا حتى الآن في هذه الحرب الشرسة. للأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح".

وأوضح المسؤول الأممي أنّ بعضهم "قتلوا في منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم".

وأضاف: "أؤكد أنه منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قامت الأونروا بانتظام بتزويد جميع الأطراف المعنية بالموقع الجغرافي لجميع منشآتها في قطاع غزة. ومع ذلك، فقد تضرّر ما لا يقل عن 35 مبنى حتى الآن، بعضها في ضربات مباشرة".

وتابع: "في قطاع غزة، أدت الغارات الجوية وعمليات القصف المتواصلة، إلى جانب أوامر الإخلاء الصادرة عن القوات الإسرائيلية، إلى نزوح مليون شخص وتسبّبت في مقتل عدد كبير جدًا من المدنيين"، داعيًا إلى "وقف إنساني عاجل لإطلاق النار"، مشددًا على أن مرافق وكالته "أصبحت مكتظّة، في ظلّ لجوء 500 ألف شخص إليها".

وأضاف: "مرة أخرى، أذكّر جميع الأطراف بالتزامها القانوني وغير القابل للتفاوض بحماية أرواح المدنيين، أينما كانوا، وفي جميع الأوقات، والامتناع عن شنّ هجمات على المنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمساكن المدنية، بما في ذلك منازل موظفي الأونروا".