ممثلون في هوليوود يدعون إلى وقف الحرب على غزة

"نحض إدارتكم وجميع زعماء العالم على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والعمل من دون تأخير على وقف إطلاق النار ووضع حد لقصف غزة والإفراج الآمن عن الرهائن".

رفع ممثلون بارزون في هوليوود بينهم كيت بلانشيت وخواكين فينيكس ورامي يوسف وأندرو غارفيلد، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، يحضّونه فيها على الدعوة إلى "وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس".

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وطلبت عشرات الشخصيات في هوليوود من بايدن العمل على "وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق نار في غزة وإسرائيل تفاديًا لخسارة مزيد من الأرواح".

وجاء في الرسالة التي نشرها موقع "أرتيستس فور سيزفاير دوت أورغ)": "إننا نحض إدارتكم وجميع زعماء العالم على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والعمل من دون تأخير على وقف إطلاق النار ووضع حد لقصف غزة والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأضافت أن "إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة التي وقعها أيضًا جون ستيوارت والمغنية دوا ليبا وسوزان ساراندون وتشانينغ تاتوم، تأتي بعد أسبوع من توقيع مئات الشخصيات في هوليوود "رسالة مفتوحة" تدين ما وصفتها بـأنها "أعمال وحشية ارتكبها مقاتلو حماس".