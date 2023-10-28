إردوغان: على إسرائيل الخروج فورا من "حالة الجنون"

إردوغان في تدوينة: إن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى، زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع.

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إسرائيل للخروج فورا من "حالة الجنون" ووقف هجماتها على قطاع غزة.

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وقال في تدوينة عبر منصة "إكس" السبت، إن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى، زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع.

وأضاف: "على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون وتوقف هجماتها".

واختتم بالقول: "أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، حيث سنجعل هذه الدعوات أقوى ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".

وفجر 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006